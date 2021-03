Der bestehende Hervis-Standort im Gewerbepark Stadlau präsentiert sich jetzt als Rad-Flagship-Store, bietet aber weiterhin eine große Auswahl auch für andere Sportarten.

E-Bike, Mountainbike, Kinderfahrrad oder Lastenrad - der Hervis-Store im Gewerbepark Stadlau in Wien-Donaustadt offeriert auf insgesamt 2.000 Quadratmetern jede Menge Räder, die man gleich auch mitnehmen kann. Zusätzlich gibt es jetzt eine eigene Bike-Fitting-Station, bei der nach einer persönlichen Analyse das Rad genau auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst wird.

Das 20-köpfige Team von Marktleiter Thomas Radon berät aber nicht nur in Kauffragen, sondern macht Fahrräder in der Werkstatt auch wieder straßenfit. "Mit unserem neuen Store in Stadlau stärken wir einmal mehr unseren Kompetenz-Schwerpunkt Rad und verknüpfen Sortiments- und Markenvielfalt mit Top-Beratung", erklärt Hervis-Geschäftsführer Werner Weber angesichts der Eröffnung des Rad-Flagship-Stores am 25. März 2021.

In dem Shop wird aber auch nicht auf andere Sportarten vergessen. Hier findet man das passende Equipment ebenso für Tennis, Fitness, Running, Funsport und viele andere (Outdoor-)Sportarten.