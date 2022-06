Der neue Hervis Store in Oberwart bietet auf 1.500 m2 Platz für alles, was das Sportler-Herz begehrt.

Der neue Hervis Store in Oberwart punktet mit einem großen Marken- und Produktsortiment sowie zahlreichen Serviceleistungen. Highlights wie die Sportwelten Running, oder auch eine Bike-Werkstatt finden Kunden als Herzstück des neuen Stores vor.

Seit Mai beherbergt die Europastraße 2 in Oberwart den neuen Hervis Store auf 1.500 m2. Insbesondere der Bike-, Running- und Outdoor-Bereich bilden die zentralen Highlights des Stores. Im Service Point kümmern sich die Mitarbeiter um essenzielle Kundenanfragen, aber auch eine kostenlose 3D-Fußanalyse können Interessierte hier machen lassen. Kunden, die zuvor online bestellt haben, können die Waren schnell und einfach per Click&Collect abholen und diese auch vor Ort testen.

"Der topmoderne Store bietet Sportkompetenz auf allen Ebenen. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten innovative Services und kompetente Fachberatung in gewohnter Manier. Da das Burgenland als wahres Bike-Paradies gilt, ist unser Store in Oberwart eine wichtige Anlaufstelle für alle Bikerinnen und Biker. Dank der Omnichannel-Verzahnung haben Kundinnen und Kunden zudem die Möglichkeit, sich online Produkte anzusehen und vor Ort zu probieren oder abzuholen", sagt Oliver Seda, Geschäftsführer Hervis. So sei dieses Ausprobieren auch bei "Bikes möglich, die vorab reserviert werden können und auf Wunsch im Store nach Komplettmontage bereit für die erste Ausfahrt sind", ergänzt er.