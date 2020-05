Hofer: Filiale für Eggelsberg

Am 14. Mai feiert Hofer mit einer neuen Filiale im oberösterreichischen Eggelsberg Eröffnung.

Nach rund acht Monaten Bauzeit öffnet in Gundertshausen 114 in Eggelsberg eine neue Hofer-Filiale. Der Standort soll modernes Design mit umweltschonender Filialtechnik vereinen. Denn die 1.170 Quadratmeter große Filiale will gleich doppelt grün sein. Zum einen bezieht sie Grünstrom aus Österreich, zum anderen kündigt Hofer an, ausschließlich mit ökologischen Putzmitteln reinigen zu wollen. Außerdem kommt eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage zum Einsatz, die die Filiale mit der Abwärme der Kühlung und der Backöfen beheizt.Optisch besticht der Diskonter mit rustikalem Holzdesign. Dabei hat die Filiale alles, was einen Hofer ausmacht - von der Backbox bis zur Vinothek. Im Außenbereich stehen 135 kostenlose Parkplätze zur Verfügung, um den Kunden eine bequeme Anreise zu ermöglichen. Günstig in direkter Nähe zur B 156 gelegen soll der Standort gut erreichbar ein und die Einkaufswege in Eggelsberg verkürzen.