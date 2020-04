Der in der Cyta-Shoppingwelt stationierte Diskonter ist nach einem kurzen Umbau ab 20. April wieder im gewohnten Umfang für die Kunden da.

Nach weniger als drei Monaten Umbauzeit heißt die Hofer Filiale in der Cytastraße 1 ab 20. April seine Kunden wieder willkommen. Dabei kümmert sich ein Team von 24 Mitarbeitern um ein entspanntes Einkaufserlebnis. Die neue Filiale punktet im Innenbereich des rund 1.000 Quadratmeter großen Standortes mit mehreren Highlights wie beispielsweise das eigene Brot- und Backwarensystem mit bis zu 32 frischen Brotsorten in der Backbox.Außerdem steht auch in Völs der Umweltgedanke an erster Stelle. Zum Einsatz kommt ausschließlich Grünstrom aus Österreich und es werden nur ökologische Putz- und Reinigungsmittel verwendet. Außerdem rücken den gesamten Markt stromsparende LED-Leuchten ins rechte Licht. Vor der Filiale werden 150 Parkplätze für die Kunden angeboten.