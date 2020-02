Hofer: "Grüne" Filiale in Erdberg

Nach sechsmonatiger Bauphase eröffnet Hofer einen neuen Shop im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Ab 20. Februar werden auf der neuen Adresse Erdberger Lände 36-38 insgesamt zwölf Mitarbeiter auf 1.148 Quadratmetern den Kunden ihre Wünsche erfüllen. 63 kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage sorgen für optimale Erreichbarkeit. Der Markt vereint modernes Design und umweltschonenden Filialtechnik. So sorgen unter anderem Strom sparende LED-Beleuchtung und eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage für Energieeffizienz. Das hauseigene Brot- und Backwarensystem Backbox versorgt die Kunden mit bis zu 32 verschiedenen Sorten an frischem Brot und Gebäck, wobei sowohl die Zutaten und Rohstoffe, als auch die liefernden Bäcker Großteils aus Österreich bzw. der jeweiligen Region stammen. Ein weiteres Highlight: Der Marktplatz in rustikalem Holzdesign. 100 verschiedenen Obst- und Gemüseprodukte werden dort angeboten. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsinitiative "Projekt 2020" kommen in der neuen Filiale nur Grünstrom aus Österreich zum Einsatz.