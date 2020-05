Am 7. Mai eröffnet der Diskonter eine neue Filiale in der Favoritenstraße 243 im 10. Wiener Gemeindebezirk.

Facts Adresse: 1100 Wien, Favoritenstraße 243

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.40 bis 20.00 Uhr, Samstag 7.40 bis 18.00 Uhr

Die neue Filiale befindet sich im Hanssonzentrum und bietet ab 7. Mai frische Lebensmittel und Non-Food-Artikel auf einer Fläche von rund 710 m². Rund ein Jahr nach Baubeginn wartet der neue Standort mit zahlreichen Highlights und Eröffnungsangeboten auf seine Neukunden. Die Anrainer erwartet unter anderem die Backbox, dem Hofer-eigenen Brot- und Backwarensystem, das bis zu 32 verschiedene Sorten an knusprig-frischem Brot und Gebäck bereitstellt. Ein weiteres Highlight der neuen Filiale ist der Hofer Marktplatz, der bis zu 100 verschiedenen Obst- und Gemüseprodukte im Angebot hat. Weinliebhaber finden nur ein paar Schritte weiter edle Tropfen in den elegant designten Regalen der Vinothek. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ leuchtet die neue Filiale gleich doppelt grün, da in dieser ausschließlich Grünstrom aus Österreich zum Einsatz kommt und zur Gänze mit ökologischen Putzmitteln gereinigt wird.