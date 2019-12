Hofer: Neuer Hofer in Hernals

Hofer eröffnet am 12. Dezember einen neuen Markt in Hernals.

Hofer verdichtet sein Filialnetz im 17. Bezirk mit der Eröffnung einer neuen Filiale in der Ottakringer Straße.

Factbox Adresse: Ottakringer Straße 38, 1170 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07.40 bis 20.00 Uhr, Samstag 07.40 bis 18.00 Uhr

Den kunden stehen ab morgen insgesamt 15 Mitarbeiter in der rund 722 m² großen Filiale in der Ottakringer Straße 37 zur Verfügung. Der moderne Markt liegt direkt an der Straßenbahnhaltestelle Yppengasse und erfüllt alle Ansprüche des Diskonters in Sachen Energieeffizienz. Er punktet unter anderem mit stromsparender LED-Beleuchtung sowie einer speziellen Kälte-Wärme-Verbundanlage, mit der das Gebäude mit der Abwärme der Kühlung und der Backöfen beheizt wird.