Ab 27. August ist die Hofer-Filiale in Wolfsberg wieder zu 100 Prozent zugänglich, nachdem sie um 160 Quadratmeter vergrößert und modernisiert wurde.

Nach rund zwei Monaten des Umbaus ist die Filiale in der Klagenfurter Straße 18 in Wolfsberg so gut wie fertig. Der Diskonter wurde bei laufendem Betrieb von 870 auf 1.030 Quadratmeter vergrößert, um den Kunden noch mehr Einkaufsfläche und -erlebnis zu bieten. Außerdem spielte bei der Revitalisierung der Umweltgedanke eine wichtige Rolle. So versucht man nicht nur Energie zu sparen, zum Beispiel durch ein neues stromsparendes Lichtkonzept, es kommt dabei auch ausschließlich Grünstrom aus Österreich zum Einsatz. Bei der Reinigung setzt man ebenfalls auf mehr Ökologie.Um den Abschluss der Umbauarbeiten mit den Kunden entsprechend zu feiern, lockt Hofer am 27. August mit ausgewählten Angeboten.