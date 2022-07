Hofer

Hofer feiert die Wiederöffnung der Filiale Bräuhausgasse heute, 21. Juli.

In diesem Monat öffnen gleich zwei Hofer-Filialen in Wien ihre Pforten wieder. Heute, am 21. Juli, etwa die Filiale in der Bräuhausgasse im 5. Bezirk. Hier wird großes Augenmerk auf Atmosphäre und Energieeffizienz gelegt.

Sesam öffne dich, heißt es heute, 21. Juli in der Bräuhausgasse, die neu gestaltete Filiale wurde soeben wieder eröffnet. Auch in der Nikolsdorfergasse glänzt eine neu überarbeitete Filiale, und das bereits seit gut einer Woche. Ein neues Ladendesign, mit noch mehr Frische und einer größeren Auswahl an heimischen Produkten stehen dabei im Zentrum der Modernisierungen. Die überarbeiteten Läden überzeugen neben einer modernen und angenehmen Atmosphäre, mit einer komfortableren und übersichtlicheren Filialtechnik. So wurde beispielsweise das Kühlregal verlängert, um das aktuelle Sortiment an gekühlten Artikeln noch besser zu präsentieren.





Zudem erfüllen die neuen Filialen alle Ansprüche in Sachen Energieeffizienz: Durch den Einsatz von LED-Leuchtmittel tragen sie aktiv zum Klimaschutz bei und reduzieren den Stromverbrauch der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent. Für die gesamte Energieversorgung der Filialen wird 100 Prozent Grünstrom verwendet.

Zudem erfüllen die neuen Filialen alle Ansprüche in Sachen Energieeffizienz: Durch den Einsatz von LED-Leuchtmittel tragen sie aktiv zum Klimaschutz bei und reduzieren den Stromverbrauch der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent. Für die gesamte Energieversorgung der Filialen wird 100 Prozent Grünstrom verwendet.