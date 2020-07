Das Unternehmen eröffnet einen Standort im Messepark Dornbirn.

New York, London, Dornbirn

Das österreichweit erste Ikea Planungsstudio mit über 20 neuen Mitarbeitern und einer Größe von rund 600 Quadratmetern öffnet Ende des Jahres im Messepark Dornbirn seine Pforten. "Schon heute besuchen uns viele Kunden in Innsbruck oder bestellen online ihre Lieblingsprodukte. Mit der Eröffnung des Planungsstudios im Messepark Dornbirn bringen wir innovative Einrichtungsideen und professionelle Beratung näher an unsere Kunden in der Region“, weiß Jan Janko, Expansion Manager bei Ikea Österreich. Der Standort überzeugt mit idealer Verkehrsanbindung.Zum ersten Mal kommt das bewährte Konzept des IKEA Planungsstudios außerhalb von bekannten Metropolen zum Einsatz. „Im größeren Umkreis von Dornbirn leben knapp 1,5 Millionen Menschen. Wir setzen hohes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort“, betont Maimuna Mosser, Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Ikea Österreich.Dabei unterscheidet sich das neue, innovative Konzept des Planungsstudios wesentlich vom klassischen Einrichtungshaus. Kunden können sich auf einer kleinen Ausstellungsfläche inspirieren lassen, mit kompetenter Unterstützung ihre Traumküche, das Schlafzimmer oder passgenaue Stauraumlösungen planen und gleich eine Bestellung aufgeben. Eine Mitnahme vor Ort ist nicht möglich: Alle Artikel aus dem Sortiment werden direkt nach Hause oder an eine Abholstation in Vorarlberg geliefert.