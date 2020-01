In eigener Sache: Neue Läden selber eintragen

Da wir die Entwicklungen unserer Branche sehr genau beobachten, ist es unser Anspruch, sowohl in unserer Printausgabe als auch online mit einem entsprechenden Angebot auf diese Veränderungen zu reagieren. Seit 2014 wird auf CASH.at in der Kategorie Neue Läden dokumentiert, wo Filialen eröffnet oder wiedereröffnet werden. Auch auf der neuen CASH-Seite können Sie ihre Standorte selbst hinzufügen - einfacher denn je.Sie können auf www.cash.at ihre Neueröffnungen eintragen. Auf der Hauptseite finden Sie die Kategorie Neue Läden, bei der ein Button "+ Neue Läden eintragen" zu finden ist. Ein Klick darauf führt Sie zum Formular , in dem Sie die Eckdaten des neuen Standortes angeben können - vom Standort über die Geschäftsgröße bis hin zu Fotos. Sobald uns Ihr Eintrag erreicht, wird er von der CASH-Redaktion nach Durchsicht freigeschaltet. Also nutzen auch Sie unseren Service und halten Sie uns in Sachen Expansion gerne auf dem Laufenden!