Manner eröffnete einen zweiten Shop am Wiener Flughafen am hoch frequentierten Terminal 3, F-Gate.

Manner stärkt seine Präsenz am Flughafen Wien-Schwechat mit einer zweiten Filiale und bietet Wien-Touristen und Personen auf der Durchreise eine weitere Möglichkeit, die beliebten Mitbringsel des Traditionshauses zu shoppen. Der 50 Quadratmeter große Manner-Shop im Terminal 3 bietet das gewohnte Sortiment an Süßwaren und Merchandising-Artikeln der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso. Darüber hinaus können sich die Kunden vor Ort eine Geschenkschleife individuell bedrucken lassen und damit ihr beliebtes Mitbringsel veredeln. "Der Shop am Flughafen wird von Touristen aus dem In- und Ausland sehr gut angenommen. Mit dem neuen Shop wollen wir noch mehr Passagieren die Möglichkeit bieten, schnell vor dem Abflug ein süßes Stück Österreich mitzunehmen", so Manner CEO Andreas Kutil.

Manner hat bereits eine Filiale in Gate C des Wiener Flughafens, die allerdings derzeit geschlossen ist.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: "Ich freue mich, dass Passagiere nun auch im Terminal 3 die Möglichkeit haben, die beliebten Süßigkeiten von Manner auf ihre Reise oder nach Hause mitzunehmen. Mit dem neuen Shop von Manner erweitern wir das Angebot an heimischen Traditionsmarken am Flughafen Wien."