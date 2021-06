Der bereits fünfte Nah&Frisch punkt mit der Tankstellengruppe Socar glänzt im neuen Design.

Nach vielen Installationen von Nah&Frisch punkt-Shops in Zusammenarbeit mit namhaften Tankstellenbetreibern wurde das Konzept jetzt an der Socar Tankstelle in Bad Gleichenberg umgesetzt und am Freitag, den 11.06.2021, eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von rund 65 m2 wird den Kunden mit einem Sortiment von 1.200 Artikeln geboten. Natürlich dürfen frisches Brot und Gebäck sowie Obst und Gemüse nicht fehlen, denn Frische, Genuss und Regionalität lauten die Kernwerte, die sich im neuesten Ladenbaukonzept auch visuell widerspiegeln. Der Nah&Frisch punkt-Shop an diesem Standort wurde komplett umgestaltet. Kunden können nun eine noch größere Auswahl an Produkten und mit dem frischen Design ein noch ansprechenderes Einkaufserlebnis genießen. Die Produktpalette des Shops ist vielfältig und bietet alles, was das Herz begehrt, von Markenartikeln, die Biomarke "Natürlich für uns" über die Eigenmarke "Jeden Tag". Ein besonderer Schwerpunkt ist ein vielseitiges Convenience-Sortiment, dass im einladenden Bistro-Bereich gegessen werden kann.