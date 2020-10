Lidl: Lidl modernisiert weiter und weiter

In den letzten Wochen wurden wieder zahlreiche neugestaltete Lidl-Filialen eröffnet. Die Devise auch hier: Moderner, schöner, heller.

Eine moderne Raumgestaltung mit neuen Farben und übersichtlichen Regalen für ein angenehmes Einkaufserlebnis ist das Konzept der neuen Lidl-Filialen. Besonderen Wert legte man nach eigenen Angaben auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. In den letzten Wochen wurde nach diesen Vorgaben Märkte in Völs (4.9.), Gleisdorf (10.9.), Salzburg (17.9.), im 14. Wiener Gemeindebezirk (17.9.), in Villach (18.9.), Enns (14.9.), Leibnitz (25.9.), Zell am See (1.10.), Graz (1.10.) sowie zwei weitere im 10. Wiener Gemeindebezirk (8.10.) eröffnet.Neben einem freundlichen Erscheinungsbild legt Lidl in allen Filialen Wert auf Frische, Qualität, Regionalität und Vielfalt. Im Sortiment befinden sich zahlreiche Eigenmarken wie Alpengut, Wiesentaler oder die mehrfach ausgezeichnete, österreichische Bio-Marke Ein gutes Stück HeimatDen Kunden stehen zudem mehr als 65 Fleisch- und Fisch-Produkte zur Auswahl sowie 45 verschiedenen, zum Großteil österreichische, ofenfrische Artikeln aus dem Backshop.