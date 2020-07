Lidl: Neuer Look in Stockerau

Frisches Gebäck gibt es direkt im Eingangsbereich der Lidl-Filiale in Stockerau.

Die umgestaltete Lidl-Filiale in der Wiener Straße punktet mit einem neuen Konzept.

Die Filiale wird ausschließlich mit CO 2 -neutralem Grünstrom versorgt – genauso wie die drei Logistikzentren und die Salzburger Zentrale.

Hell, modern und übersichtlich - der Lidl-Standort in Stockerau eröffnet seine Pforten mit einem frischen Ladenkonzept. Besonders der Eingangsbereich, wo die Kunden direkt frisches Gebäck erwartet, gefällt Filialleiter Wilhelm Eckersdorfer besonders gut. Zur Wiedereröffnung bietet er am Freitag und Samstag (24. und 25.7.) einen 10-Euro-Gutschein für jeden Einkauf ab 100 Euro an. Neu ist auch die Käsetheke, bei der 20 heimische und internationale Spezialitäten angeboten werden.