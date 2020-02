Lidl Österreich: 255. Filiale eröffnet

In der Wiener Breitenfurterstraße 345 fand heute die Eröffnung der 255 Lidl Filiale in Österreich mit zahlreichen Ehrengästen statt.

Hell, modern und freundlich präsentiert sich der jüngste Supermarkt des Diskonters in Wien. Dabei überzeugt er durch eine neue Farbwelt, übersichtliche Beschriftungen sowie ein innovatives Heiz- und Kühlsysteme für eine optimierte Energieeffizienz. So ermöglicht eine moderne Wärmepumpentechnik den kompletten Verzicht auf fossile Brennstoffe für den täglichen Heizbedarf. „Die Filiale ist echt super geworden, auch unsere Kunden sind begeistert. Gleich am Eingang duftet‘s nach ofenfrischem Brot und Gebäck, da kommt bei allen Kunden und Kollegen sofort Freude auf. Ich kann jeden nur einladen, einfach mal vorbei zu kommen“, freut sich Filialleiterin Renata Balasko. Dieser überreichte im Rahmen der Eröffnungsfeier auch einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro an Elisabeth Lehninger und Karin Wertneg von „Lebensmittel und Orientierung“ der Caritas Wien, das Lidl .An der offiziellen Eröffnungsfeier nahmen auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Elisabeth Lehninger und Karin Wertneg von „Lebensmittel und Orientierung“ der Caritas Wien teil.