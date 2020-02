Das McArthurGlen Designer Outlet Málaga wurde vergangenen Donnerstag offiziell eröffnet und soll fortan sowohl ortsansässigen als auch internationalen Besuchern ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis bieten.

McArthurGlen

Das neue Designer Outlet wurde im typischen dörflichen Stil und in Anlehnung an die lokale andalusische Architektur entworfen. Es befindet sich nahe dem Plaza Mayor, dem meistbesuchten Einkaufszentrum der Stadt, und ist mit dem Zug nur 12 Minuten vom Stadtzentrum sowie drei Minuten vom Flughafen entfernt. Gemeinsam mit seinem Partner Sonae Sierra lädt es Familien dazu ein, das Beste aus Unterhaltung und Mode, darunter europäische und amerikanische Marken wie darunter Polo Ralph Lauren, Adidas, Karl Lagerfeld, Brooks Brothers, Escada, Tumi, zu entdecken. Außerdem gibt es einen Kinderspielbereich, WLAN und einen umfassenden Kundenservice mit mehrsprachigem Personal. Im Outlet selbst wird zudem eine Skulptur des renommierten Bildhauers Nic Fiddian-Green ausgestellt."Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des ersten McArthurGlen Designer Outlets in Spanien. Wir bieten einen hochwertigen Markenmix, eine wunderschöne Kulisse und ansprechende Unterhaltung und können es kaum erwarten, für unsere einheimischen und internationalen Gäste unvergessliche Erlebnisse zu kreieren", so Joan Jove, Managing Director für Südeuropa und Kanada, McArthurGlen.