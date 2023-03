Migros/Anja Metzger

Migros Teo in Kloten führt 800 verschiedene Artikel.

Am 9. März 2023 eröffnete in Kloten, in der Nähe von Zürich, der dritte Standort des SB-Shopkonzepts Migros Teo.

Beim Bahnhof in Kloten steht seit Kurzem ein kleines Holzgebäude mit rund 50 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dabei handelt es sich um einen neuen Shop namens Migros Teo, der von Montag bis Son