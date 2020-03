MPreis: Alpenchic meats mediterran

Ein innovatives Shop-in-Shop-Konzept öffnet in Tramin seine Pforten.

Das Erfolgskonzept des Tiroler Familienunternehmens MPreis: zeitlose Architektur, entspanntes Einkaufen, Umweltbewusstsein und ein attraktives Sortiment. All das zeigt sich auch im neuen MPreis Markt in Tramin an der Weinstraße. Das durch seine Sichtbetonhülle geprägte Gebäude ist in Niedrigbauweise errichtet und damit mehr als nur eine architektonisch bemerkenswerte Einkaufsmöglichkeit. Der neue Markt beweist, dass MPreis ständig daran arbeitet, Einkaufen noch nachhaltiger und kundenfreundlicher zu machen.Zusätzlich zum umfangreichen MPreis-Sortiment bringen ausgewählte Partner ihre Produkte durch ein Shop-in-Shop-Konzept direkt in den neuen Markt. Die "Gala"-Bar mit Bistro von der Traminer Gastronomin Simone Teutsch bietet eine große Terrasse mit Blick über das Tal und einem Bar-Angebot im italienischen Stil.