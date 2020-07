MPreis: Erster Markt im Zentrum von Bozen

Das Tiroler Familienunternehmen eröffnet in der Fußgängerzone einen innovativen Premium Supermarkt.

In der Weintraubengasse gleich in der Nähe des Rathauses gibt es ab sofort regionale Besonderheiten aus Nord- und Südtirol, dem Alpenraum und dem mediterranen Süden in einem MPreis-Markt.

Inspiriert von einem traditionellen Marktplatz wird Obst und Gemüse wie auf Marktständen in aller Frische präsentiert. Bio-Ware bekommt einen eigenen Auftritt in der „Biothek“. Lokale Spezialitäten wie das Fleisch von der Metzgerei Zöggeler oder Fisch und Meeresfrüchte von Melega & Prini haben ihren besonderen Auftritt. Die Feinkosttheke mit Wurst-, Schinken- und Käsespezialitäten aus der Region findet viel Platz, genauso wie frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk und die fernöstliche Küche von Eat Happy Sushi sorgt für exotische Genüsse. Im Zentrum steht ein besonderer Schwerpunkt auf Frische, Nord- und Südtiroler Spezialitäten sowie auf die ausschließlich bei MPreis erhältlichen Bio-Marken wie Alnatura oder Bio vom Berg.