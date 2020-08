Am 14. August 2020 eröffnete Familie Marchhart an ihrer Avia Tankstelle im Norden von St. Pölten einen 65 Quadratmeter großen Shop unter der Marke Nah&Frisch punkt.

Die direkt an der Bundesstraße 1 in 3100 Ratzersdorf gelegene und vom Großhandelshaus Kiennast belieferte Avia Tankstelle präsentiert sich seit kurzem mit einem rundum erneuerten Angebot. Auf 65 Quadratmetern hält man für die Kunden nun nahezu 1.500 Artikel des täglichen Bedarfs bereit. Darunter finden sich auch zahlreiche regionale Produkte wie Weine, Honig, Most, Marmeladen und Schmalz. Ergänzt wird das Warensortiment durch eine Trafik und eine Lotto-Toto-Annahmestelle. Zudem gibt es eine Kaffee-Ecke zum Verweilen.Am Eröffnungstag, den 14. August 2020, offerierte Betreiber Helmut Marchhart den Gästen selbst produzierte Bratwürste, Burger und Getränke. "Balloonman" Manfred Zwettler sorgte bei den jüngsten Kunden für spielerische Unterhaltung.