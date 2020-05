Aus dem bestehenden Spar-Markt wurde ein Nah&Frisch-Geschäft.

Am 29. April 2020 eröffnete Angelika Zanitzer in Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn) ihren Nah&Frisch-Markt. Die offizielle große Eröffnungsfeier wird in den Sommer verschoben, damit alle gemeinsam, Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, und auch die Bevölkerung des Orts ein schönes Fest abhalten können.

Die Gemeinde Mühlbach mit Bürgermeister Mag. Martin Gudenus hat gemeinsam mit der Firma Kiennast aus Gars am Kamp dieses Projekt umgesetzt, nachdem Christine Riegler nach vielen Jahren im Dienst der Nahversorgung krankheitsbedingt den bestehenden Spar-Markt zusperren musste. Das neue Geschäft, das drei Mitarbeiterinnen beschäftigt, fügt sich gut ins Ortsbild und liegt auch sehr zentral mitten in Mühlbach am Manhartsberg.

Die letzten Einrichtungs- und Installationsarbeiten waren aufgrund der Coronapandemie sehr schwierig und eine echte Herausforderung. Deshalb ist etwa die Lotto-Annahmestelle mit etwas Verzögerung am 4. Mai in Betrieb gegangen.