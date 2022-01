In Altenmarkt a.d. Triesting, Müllendorf im Burgenland und in der Seyringer Straße in Wien eröffnen neue energieeffiziente Billa Filialen mit einem breiten Frische-Sortiment, das das Einkaufen für Kunden zum Erlebnis macht.

Neue Billa Filialen: Altenmarkt Triesting, Müllendorf, Seyringer Straße Wien

Das Marktteam des neuen Billa in Altenmarkt freut sich, die Kunden zu umsorgen.

Filiale Altenmarkt: Vorstand Robert Nagele bei der PV-Anlage des neuen Markts

v.l.: Vorstand Robert Nagele; Bürgermeister Josef Balber; Marktmanager Wolfgang Antl; Vertriebsmanager Maik Maraun

Der neue BILLA Markt in Altenmarkt

Filiale Altenmarkt: Lehrling Yvonne bei der reichhaltigen Obst- und Gemüseauswahl.

Filiale Altenmarkt: Der Carport der Pilotfiliale mit integrierter E-Tankstelle.

v.l.: Marktmanager Christian Herr und Vertriebsmanager Manfred Guth vor dem neuen Billa Markt in Müllendorf.

Filiale Müllendorf: Regionalität ist im Regional-Regal des neuen Markts präsent zu sehen.

Im Markt Müllendorf findet sich eine breite Auswahl an Obst und Gemüse.

Die Mitarbeiter des Markts in Müllendorf freuen sich, die Kunden im neuen Markt zu begrüßen.

In Müllendorf stellt Diana Gyolcs sicher, dass den Kunden eine große Auswahl an Produkten zur Verfügung steht.

v.l.: Marktmanager Christian Herr und Vertriebsmanager Manfred Guth mit regionalen Produkten.

v.l.: Eric Scharnitz, Vertriebsdirektor; Haag Leonard, Marktmanager; Ilir Jashari, Vertriebsmanager; Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf vor dem neuen Billa Markt Seyringer Straße.

v.l.: Die Mitarbeiter der Feinkostabteilung Filiale Seyringer Straße in Wien: Valentin Agafitei , Tugay Agca, Claudia Kolbiarz, Fatma Yalgin.

Der neue Markt in Wien Seyringer Straße bietet ein reichhaltiges Angebot an Obst und Gemüse.

Die Außenansicht des neuen Billa Markts in Wien Seyringer Straße.

Die Backbox des neuen Billa Marktes.

v.l.: Ilir Jashari, Vertriebsmanager; Haag Leonard, Marktmanager; Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf; Eric Scharnitz, Vertriebsdirektor mit regionalen Produkten.