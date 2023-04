Das Verkaufsteam der BIPA Filiale in Waidhofen an der Thaya.

In der Brunnerstraße 4 eröffnet eine neue Bipa Filiale auf rund 400 Quadratmetern, inklusive Shopping-Erlebnis in neuem Design.

"Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kund:innen in Waidhofen an der Thaya ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben", freuen sich die Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl unisono. Die neue Bipa-Filiale in Waidhofen an der Thaya bietet viel Platz für erlebnisreiches Shopping. Denn: Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken wie bi good, Look by Bipa Babywell, Bi Home, Bi Life und Bi Care. Außerdem biete die Filiale auch ein erweitertes Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln von Marken, wie etwa tetesept, Fitnessprodukte, aber auch Produkte für die Gesichtspflege von Hej!, M.Asam oder Feel Free.



Das Innere der Verkaufsräume wurde in vier emotionale Welten unterteilt - für noch mehr Einkaufserlebnis, wie es in einer aktuellen Aussendung heißt. Darüber hinaus präsentiert sich auch der Bereich der dekorativen Kosmetik und Duft in einem rundum attraktiven Stil - unter anderem mit der "Wow or Never"-Trendtheke. Hier sind die neuesten Trendmarken im Bereich dekorative Kosmetik nur für limitierte Zeit erhältlich.

In der Filiale in Waidhofen an der Thaya werden – wie in allen Neu- und Umbauten – zudem weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz gesetzt. Dazu gehören unter anderem LED-Beleuchtung sowie Wärmepumpen zum Klimatisieren und Heizen. Dadurch entfällt der Einsatz fossiler Brennstoffe, die Beleuchtung braucht rund 50 Prozent weniger Strom und sorgt so für eine deutliche Reduktion an CO

2-

Emissionen.

In der neuen Filiale in Waidhofen an der Thaya erwartet Konsument:innen außerdem eine Cewe Fotostation und Stammkund:innen des jö Bonusclubs erhalten zusätzliche Angebote und Vorteile. Innen sowie außen legt der Drogeriefachhändler großen Wert auf Energieeffizienz. So bezieht Bipa Grünstrom ausschließlich aus österreichischer Wasserkraft.