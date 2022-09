Norma: In Braunau wieder eröffnet

Norma

Der bayerische Bio-Diskonter Norma eröffnet seine Filiale in Braunau wieder.

Hohe Qualität zum Niedrigstpreis - mit diesem Versprechen lockt der Bio-Diskonter Norma. Seinen Ursprung hat das Unternehmen in Bayern und ist mittlerweile seit 2005 auch auf dem österreichischen Markt zu finden. Nun (wieder) in neuem Glanz in Braunau am Inn . Das Sortiment beinhaltet neben Lebensmitteln und Haushaltsartikeln auch hochwertige Eigenmarken, saisonale Produkte und Markenartikel, so das Unternehmen in einer Aussendung. In der wiedereröffneten Filiale finden die Kunden nun sowohl ein größeres Kühlwarensortiment, als auch viele verschiedene Weinsorten, und das zum Diskonter-Preis.





Über Norma Diskont und Bio müssen kein Widerspruch sein. Seit Jahren ist Norma führend beim Aufbau von Bio-Sortimenten – und wird immer wieder als aktiver Bio-Pionier prämiert. Zum Sortiment der Norma Eigenmarke "Bio-Sonne" gehören

viele Grundnahrungsmittel: Brot, Milch, Müsli, Saft, Öle, Tee, aber auch Gemüse, Wein oder Tiefkühlpizza. Diese und viele Produkte mehr erhalten die Norma-Kundinnen und Kunden nicht nur in erstklassiger Bio-Qualität, sondern darüber hinaus auch zum gültigen Niedrigstpreis.



Das Unternehmen aus Bayern verfügt über ein Netz von mehr als 1.450 Filialen, das sich bisher über Deutschland, Frankreich, Tschechien und seit 2005 auch über Österreich erstreckt. All diese Filialen werden von insgesamt 16 Niederlassungen verwaltet und beliefert.