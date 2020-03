In Limburg startet ein neues Kapitel in der Wachstumsstrategie von Palmers. Auch eine weitere Expansion über Franchise ist geplant.

Cornelia Kingler und Sylke Hirth sind die ersten beiden deutschen Franchisepartnerinnen von Palmers. In Toplage, im Einkaufs- und Erlebniscenter "WERKStadt", eröffnete am 28. Februar die neue Filiale mit einer Fläche von 130 Quadratmetern. Die beiden Damen aus Limburg freuen sich: "Wir sind froh mit der Marke Palmers einen starken Partner für Wäsche gefunden zu haben. Als erstes Wäschefachgeschäft im Center "WERKStadt" in Limburg wollen wir unsere Kunden mit Beratungskompetenz und tollen Produkten begeistern."Laut Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei Palmers, sei damit ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie gesetzt: "Es handelt sich um den ersten Franchise-Standort in Deutschland. Möglichst viele weitere sollen folgen."