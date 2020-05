Palmers: Flagship Store in Linz eröffnet

Mit fast 400 Quadratmetern ist die neue Filiale die bislang größte des Unternehmens.

Auf drei Stockwerken erstreckt sich die bunte Vielfalt der Palmers-Welt. "Mit dem Flagship Store in Linz gewähren wir einen Blick in die Zukunft des Unternehmens, das mit Palmers Home künftig auch den Bereich der Heimtextilien und Dekorationsartikel abdeckt", so Tino Wieser, Vorstand von Palmers. Möbel und Farben in Creme, Eichenholz, Rosa und Gold verleihen den neuen Palmers-Flächen eine feminine und einladende Optik. Das Unternehmen ist am Standort Linz Mozartkreuzung bereits seit Juli 1965 präsent.