Der neu eröffnete Penny-Markt in Fürstenfeld zeigt die wesentlichen Eckpunkte des neuen Ladendesigns des Diskonters. Dabei wurden einige Sortimente kräftig erweitert und neu in Szene gesetzt.

Penny/Harson Bürgermeister Franz Jost, Penny Rayonsleiterin Carina Kohl, Filialleiterin Ilse Schlener, Verkaufsleiterin Sara Kotb und Penny Geschäftsführer Mario Märzinger
Penny/Harson Das Team von Penny Fürstenfeld freut sich über den neu eröffneten Markt
Penny/Harson Besonders stolz ist man bei Penny, dass man als einziger Diskonter in den Filialen den persönlichen Service von ausgebildeten Fleischerinnen und Fleischern anbietet.
Penny/Harson Der Marktstand im Penny Fürstenfeld ist besonders offen und attraktiv gestaltet.
Penny/Harson Viel Holz, eine übersichtliche Vitrinenanordnung und ausreichend Platz gibt es auch für das Fleischsortiment.
Penny/Harson Der Penny in Fürstenfeld ist der erste, in dem das Pennyversum realisiert wurde.
Penny/Harson Penny Geschäftsführer Mario Märzinger, Verkaufsleiterin Sara Kotb und Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld

Alle Kundinnen und Kunden, die durch das Penny-Flugblatt in die neu eröffnete Filiale in Fürstenfeld (Steiermark) gelockt wurden, finden die angepriesenen Angebote übersichtlich und konzentriert an einer Stelle im Markt. Doch gleich beim Betreten fällt einem auf, dass hier ordentlich an den Design- und Ladenbau-Schrauben gedreht wurde. Das neue Ladenkonzept lädt zum Gustieren ein und präsentiert mit einem erweiterten Sortiment bei Obst und Gemüse, Backwaren, Molkereiprodukten, Wurst- und Fleischprodukten sowie Convenience regionale Vielfalt. Die Kundinnen und Kunden erwarten mehr als 100 zusätzliche Produkte, die sich dank des neuen Ladenkonzepts rasch und einfach finden lassen. Darunter finden sich zum Beispiel vegane Schokodonuts, deftige Knoblauchstangerl, rustikales und regionales Nussbrot und eine Vielzahl weiterer Produkte der beliebten Penny Eigenmarken und bekannter Marken.Sämtliche Aktionsartikel aus dem Flugblatt sind in einem Bereich übersichtlich präsentiert und so leicht für die Kundinnen und Kunden aufzufinden. Auch ein gelernter Fleischhauer steht in der neuen Filiale bereit, um mit frisch zugeschnittenem Fleisch aus Österreich zu begeistern.