Passend zum 10-jährigen Jubiliäum als Adeg Kaufmann feierte Johann Kienberger die Eröffnung seines dritten Marktes in St. Wolfgang im oberösterreichischen Bezirk Gmunden.

Nahversorger mit Tradition

Seit jeher legt der Nahversorger in dritter Generation Wert auf regionale Produkte und eine familiäre Atmosphäre in seinen Märkten. "Das Gesamtpaket bei Adeg macht es mir möglich, mit Menschen zu arbeiten und selbst Entscheidungen zu treffen. Deshalb freuen wir uns sehr, nun unseren dritten Adeg Markt zu eröffnen“, so Johann Kienberger.Der erste Markt im Ortsteil Rußbach in St. Wolfgang ist bereits seit einem Jahrhundert und in dritter Generation in Familienbesitz. Der zweite Adeg Markt wurde 2012 in Strobl neu eröffnet. Johann und seine Frau Maria Kienberger bilden ein starkes Team, von dem vor allem die beiden Ortschaften im Salzkammergut profitieren.Nicht nur die Zusammenarbeit mit seinem Team, auf das er sich "zu jeder Zeit verlassen" kann, liegen dem selbstständigen Adeg Kaufmann am Herzen, auch der gute Kontakt zu heimischen Lieferanten zeichnen den 50-jährigen aus. Und der Trend in Richtung Regionalität hat sich gerade während der Corona-Zeit abgezeichnet: Von regionalen Eiern und Honig bis hin zu frischem Fisch und Holzofenbrot wurden Produkte aus der näheren Umgebung verstärkt nachgefragt. Auch Adeg Vorstand Jürgen Öllinger gratuliert zur Eröffnung: „Es freut uns sehr, dass Herr Johann Kienberger bereits seinen dritten Adeg Markt eröffnet hat. Die gesamte Region profitiert von seinem Anspruch, allerorts die lokalen Erzeuger zu unterstützen. Wir wünschen der ganzen Familie Kienberger weiterhin viel Freude bei ihrer Arbeit!“