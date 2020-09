Rewe International: Adeg Oblak zieht um

Nach der Übernahme im heurigen Jänner feiert das Adeg-Team rund um Kauffrau Mona Oblak die Eröffnung in einem komplett neuen Gebäude.

Seit Anfang 2020 führt die Kauffrau Mona Oblak bereits den Adeg Markt in Arriach in Kärnten. Um mehr Platz für regionale Produkte zu schaffen, musste jedoch in ein neues Gebäude umgezogen werden. Möglich machte dies die gute Partnerschaft mit der Gemeinde, die Geld in die Hand nahm, um den wichtigen Nahversorger zu erhalten. "Das neue Gebäude hat einfach seinen eigenen Charme mit viel Holz und großen Fenstern. Ich finde, es ist wunderschön geworden", so Mona Oblak über ihren neuen Standort. Eingebettet in die Kärntner Nockberge bietet die Kauffrau ihr Sortiment nun auf der doppelten Fläche ihres alten Standorts an, worüber sich auch ihre Kunden freuen. "Für den Bau des neuen Gebäudes wurden ausschließlich heimische Dienstleister beschäftigt und auch in Sachen Energieeffizienz ist der Markt auf dem neuesten Stand der Technik. Ich möchte mich auch bei Adeg für die gute Partnerschaft bedanken, vor allem für die Unterstützung bei der Inneneinrichtung", erklärt die Kauffrau.



Auf der vergrößerten Verkaufsfläche kann Oblak nun den Schwerpunkt regionale Produkte noch besser umsetzen. In den Regalen finden sich bereits Erzeugnisse von über 30 lokalen Lieferanten aus dem Kärntner Umland. Die große Auswahl an Blumen und Pflanzen kommt vom Gärtner im Nachbardorf, während die Eier von Wanderhühnern aus den Nockbergen stammen. Die glücklichen Hühner haben dank eines mobilen Geflügelstalls ständig neue frische Grünfläche und grasen in der Nähe des Adeg Marktes. Adeg Vorstand Jürgen Öllinger schätzt das Engagement der Kauffrau: "Frau Oblak versorgt ihre Heimat mit regionalen Produkten und unterstützt gleichzeitig lokale Unternehmen. Es freut uns zu sehen, dass auch die Gemeinde den Wert echter Nahversorgung zu schätzen weiß. Wir wünschen Frau Oblak viel Erfolg mit ihrem neuen Markt."