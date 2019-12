Die 16. Filiale im Bezirk Neunkirchen erstrahlt im neuen Glanz.

Rewe International: Billa in Kirchberg am Wechsel

Billa AG - Christian Dusek Außenansicht der neuen Billa Filiale in Kirchberg am Wechsel 1/4 Teilen Billa AG - Christian Dusek Auf 570 Quadratmetern ist mehr Platz für das Sortiment 2/4 Teilen Billa AG - Christian Dusek Marktmanagerin Katharina Binder und ihr Team freuen sich über die Wiedereröffnung und heißen alle Kunden herzlich willkommen. 3/4 Teilen Billa AG - Christian Dusek v.l.n.r. Billa Vertriebsmanager Kurt Aschbacher, Billa Marktmanagerin Katharina Binder, Billa Regionalmanagerin Romana Weichselbaumer, Bürgermeister Willibald Fuchs 4/4 Teilen

Im modernen Design öffnet die Billa-Filiale in Kirchberg am Wechsel wieder ihre Pforten. Auf über 500 Quadratmetern ist nun mehr Platz für das vielseitige Sortiment, darunter auch Produkte von 18 regionalen Produzenten. Katharina Binder, Marktmanagerin bei BILLA in Kirchberg am Wechsel dazu: "Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden. Mit Stolz präsentieren wir in unserer neuen Filiale eine Vielzahl regionaler Köstlichkeiten wie zum Beispiel die Moniletti Maisstangerln aus Würflach, die man im Billa Regional Regal findet."