Im Businesspark Euro Plaza in Wien Meidling hat seit heute die allererste Scan & Go-Filiale geöffnet.

Die Scan & Go App

Billa Euro Plaza Adresse: Am Europlatz 2, 1120 Wien, Euro Plaza

Verkaufsfläche: 550 m 2

Besonderheiten: Scan & Go, Click & Collect, breites Convenience-Angebot, Henry Food Bar

Mitarbeiter: 23

Filialleiter: Ivica Stefanovic

Rewe International: Billa Euro Plaza

Billa Vorstandssprecher Robert Nagele und Billa Direktorin Digital & Innovations Julia Stone
Billa Vertriebsmanager Dominik Nagel, Marktmanager Ivica Stefanovic, BILLA Direktorin Digital & Innovations Julia Stone, Vorstandssprecher Robert Nagele und Vertriebsdirektor Josef Holzleitner
App runterladen, registrieren, Kreditkarte hinterlegen und der Einkauf kann beginnen.
So sieht der Check-Out am Ende des Einkaufs mit der „Scan & Go" App im Ausgangsbereich aus
Die neuen cashless Scanner-Kassa
Billa Marktmanager Ivica Stefanovic und sein Team
Die moderne Filiale bietet ein breites Convenience-Sortiment
Billa feiert die Eröffnung der 10. Meidlinger Filiale im Euro Plaza.

Anrainer und Angestellte des Meidlinger Euro Plaza müssen sich in ihrer kurzen Mittagspause ab sofort nicht mehr an der Kassa anstellen, sondern können ihre Einkäufe bequem selbst scannen und die Billa-Filiale nach wenigen Minuten wieder verlassen. Seit heute, 19. Dezember, stehen ihnen dafür die Pforten des wohl convenientesten Billas offen. Die 550 Quadratmeter große Filiale ist für Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes: Abgesehen davon, dass es sich um die erste LEH-Filiale hierzulande handelt, die Scan & Go anbietet, führt sie darüber hinaus auch das größte Billa-Convenience-Sortiment. Neben einer Saltbar und einem frischen Sushi-Angebot sorgt die Henry Food Bar für Kaffee und Snacks, die auch vor Ort genossen werden können."Mit Scan & Go setzen wir ein klares Zeichen für unsere Innovationsführerschaft im Handel und bieten unseren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis", ist Nagele überzeugt. Denn "der Besuch in einer Billa-Filiale soll mit Positivem verknüpft werden und dazu zählt u.a., dass man in keiner Warteschlange stehen und den Einkauf ein-, aus- und wieder einräumen muss", führt der Vorstandssprecher aus.Wer von dem Angebot Gebrauch machen möchte, benötigt die Billa Scan & Go App. Einmal runtergeladen muss man sich einmalig registrieren und eine Kreditkarte hinterlegen. Weitere Zahlungsmöglichkeiten sollen noch folgen, sagt Julia Stone, Direktorin Digital & Innovations bei Billa. Ist die Registrierung erfolgreich vollbracht, muss man beim Betreten der Filiale lediglich sein Bluetooth einschalten, die App öffnen, um in der Filiale "einzuchecken" und kann dann auch schon Produkte einscannen und mitnehmen, die man kaufen möchte. Vor dem Verlassen der Filiale müssen diese lediglich für wenige Sekunden zum Entsichern in die Check-Out-Mulde gestellt werden. Der Scan & Go-Einkauf ist auf maximal zehn Artikel beschränkt.