Die Filiale glänzt mit neuem Shop-Design und erweitertem Angebot an Pflegeprodukten sowie im Bereich Ernährung und Gesundheit.

Die Krottenbachstraße bekommt eine neue, moderne Bipa-Filiale. Ausgestattet mit sanften Farbtönen, Naturmaterialien und warmen Licht, gehört sie zur neuesten Shop-Generation des österreichischen Drogeriefachhändlers. Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel sowie die Eigenmarken bi good, Look by Bipa, Babywell, Bi Home und Bi Care. Außerdem verfügt die Filiale über eine erweiterte Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, Wund- und Heilprodukte und Gesichtspflegen. Probieren, stöbern und entdecken ist dabei die Devise. Zu diesem Erlebnisgefühl trägt unter anderem auch die neue Wow or Never Trendtheke bei. Hier sind die neuesten Trendmarken im Bereich dekorative Kosmetik, für limitierte Zeit erhältlich.