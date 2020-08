Auf rund 420 Quadratmetern eröffnet Bipa in Mank an der Wieselburgerstraße 2 eine neue Filiale.

"Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden in Mank sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben", freuen sich die Bipa Geschäftsführer Thomas Lichtblau und Markus Geyer unisono anlässlich der Eröffnung. Die Filiale in Mank bietet auf 420 Quadratmetern viel Platz für erlebnisreiches Shopping.In den Bipa Filialen erwartet die Kunden neben einer großen Produktvielfalt persönliche und professionelle Kundenbetreuung. "Mein Team und ich freuen uns darauf, unsere Kunden in der neuesten Bipa Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen", so Shop Managerin Michaela Rötzer. Ein bestens ausgebildetes Team sorgt mit kompetenter Beratung für ein unkompliziertes Einkaufserlebnis. Sechs Mitarbeiter stehen für alle Fragen und Anliegen bereit und kümmern sich persönlich um die Bedürfnisse der Kunden.