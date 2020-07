Neufurth erhält am Schwarzen Weg 2 eine neue Filiale mit neuem Shop-Design und erweiterten Angeboten.

Auf rund 400 Quadratmetern bildet die neue Filiale viel Platz zum ausgiebigen Shopping. Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken wie bi good, Look by Bipa, Babywell, bi home und bi care.

Die neue Filiale bietet ein erweitertes Sortiment an Nahrungsergänzungsmittel wie etwa von tetesept, Fitnessprodukte von Marken wie Shape Republic oder Foodspring, Wund- und Heilprodukte von SOS und ein erweitertes Gesichtspflegesortiment mit Marken wie Hej!, M.Asam oder Feel Free. So punktet die Bipa Filiale der neuesten Generation unter anderem mit einem übersichtlichen Shop-Design und lädt zum Probieren, Stöbern und Entdecken ein. Sanfte Farbtöne, Naturmaterialien und warme Lichtgestaltung versprechen die besten Rahmenbedingungen für entspanntes Shoppen. Darüber hinaus zeigt sich Bipa auch bei dekorativer Kosmetik und Duft in einer rundum neu designten Marken-Erlebniswelt, unter anderem mit der neuen Wow or never Trendtheke: die neuesten Trendmarken im Bereich dekorative Kosmetik, für limitierte Zeit erhältlich.

In den Bipa Filialen erwartet die Kunden neben einer großen Produktvielfalt persönliche und professionelle Kundenbetreuung. „Mein Team und ich freuen uns darauf, unsere Kunden in der neuesten Bipa Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen“, so Shop Managerin Sandra Schönegger. Ein bestens ausgebildetes Team sorgt mit kompetenter Beratung für ein unkompliziertes Einkaufserlebnis. Acht Mitarbeiter stehen für alle Fragen und Anliegen bereit und kümmern sich persönlich um die Bedürfnisse der Kunden.