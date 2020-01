Rewe International: Ein Billa in Katsdorf

Billa: Alles neu in Katsdorf

Stefan Zamisch/Billa 1/4 Teilen Stefan Zamisch/Billa 2/4 Teilen Stefan Zamisch/Billa Marktmanagerin Alexandra Barth und ihr Team freuen sich über die Neueröffnung 3/4 Teilen Stefan Zamisch/Billa Billa-Regionalmanager Christian Schröger, Marktmanagerin Alexandra Barth, Billa-Vertriebsmanager Klaus Egger, Bürgermeister Ernst Lehner und Vizebürgermeister Wolfgang Greil 4/4 Teilen

Den Bewohnern von Katsdorf steht seit 19. Dezember mit Billa ein neuer Nahversorger zur Verfügung. Die Filiale in modernem Billa-Design befindet sich in der Linzer Straße 8 und bietet auf einer Verkaufsfläche von rund 800 mein breites Sortiment mit einer Vielfalt an frischen, saisonalen und regional produzierten Lebensmitteln. Es ist die sechste Billa-Filiale im Bezirk Perg im Mühlviertel. Insgesamt arbeiten in der neuen Filiale 15 Mitarbeiter, die von Marktmanagerin Alexandra Barth geleitet werden: „Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden. Mit Stolz präsentieren wir in unserer neuen Filiale eine Vielzahl regionaler Köstlichkeiten wie zum Beispiel der Pankrazhofer Bio Apfel-Hollersaft von Eva und Norbert Eder aus dem Mühlviertel, den man im Billa Regional Regal findet.“