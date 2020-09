Rewe International: Merkur in Parndorf

In den Pado Galerien liegt der Verbrauchermarkt auf 1.600 Quadratmetern zwischen zahlreichen Fachmärkten.

Nach vier Monaten Bauzeit eröffnet der Merkur im neuen Fachmarkt-Zentrum in Parndorf . Auf 1.600 m2 werden über 20.000 Artikel angeboten, 40 Mitarbeiter sind vor Ort tätig. Die Auswahl reicht von 600 regionalen Produkten bis hin zu exotischen Früchten.Harald Mießner, Vorstand Vertrieb bei Billa Merkur Österreich, dazu: "Wir freuen uns sehr, in den Pado Galerien einen neuen Merkur Standort zu eröffnen und hier die Kundinnen und Kunden mit unserer breiten Genuss- und Frischevielfalt zu überzeugen. Der neue Merkur Markt gibt uns zudem die Möglichkeit, wichtige Arbeitsplätze für die Region rund um Parndorf zu schaffen – darauf sind wir sehr stolz. Vielen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei den Eröffnungsvorbereitungen des Marktes mitangepackt haben."Kristof Fink, der nach 10 Jahren als Angestellter einer Bank, das Traineeprogramm bei Merkur erfolgreich absolviert hat und nun Marktmanager am Richard-Erlinger-Platz ist, erzählt: "In unserem Sortiment finden Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Produkten. Auch persönlichen Wünschen sind hier fast keine Grenzen gesetzt. So stellen wir für unsere Kundinnen und Kunden gerne individuelle Feinkostplatten zusammen, backen täglich bis zu 30 verschiedene Mehlspeisen und beraten bei Fisch und Fleisch."