Rewe International: Neue Filiale in Kittsee

Der brandneue Billa-Standort in der Eisenstädter Straße besticht mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Rewe International: Neuer Billa in Kittsee

Christian Duskek / Billa 1/5 Teilen Christian Duskek / Billa 2/5 Teilen Christian Duskek / Billa 3/5 Teilen Christian Duskek / Billa 4/5 Teilen Christian Duskek / Billa 5/5 Teilen

Die neueste Billa-Filiale zur Zeit steht in Kittsee: 23 Mitarbeiter arbeiten dort, 15 dieser Arbeitsplätze sind für den Standort geschaffen worden. In den Regalen werden Produkte von 19 lokalen Produzenten angeboten.

Citbor Fiala, Marktmanager bei BILLA in Kittsee dazu: "Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden, die uns gezeigt haben, wie wichtig wir für sie in schwierigen Zeiten sind und das nicht nur im Verkauf oder an der Kasse, sondern auch dann, wenn es um ein offenes Ohr ging. Zurück kam sehr viel Wertschätzung."