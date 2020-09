Mit rund 1.000 Quadratmetern eröffnet die achte Billa-Filiale im Bezirk Oberwart.

v. l. Billa Marktmanagerin Saskia Christandl, Bürgermeister Wolfgang Tauss, Billa Vertriebsdirektor Peter Gschiel, Billa Vertriebsmanagerin Grace Schober vor dem Regional Regal mit Spezialitäten aus der Region

v.l. Billa Vertriebsmanagerin Grace Schober, Billa Vertriebsdirektor Peter Gschiel, Bürgermeister Wolfgang Tauss, Vizebürgermeister Klaus Huber, Gemeinderat Johannes Simonovics, Billa Frischekoordinator Jürgen Imp

Auf der Hauptstraße 106 im burgenländischen Großpetersdorf hat eine neue Billa-Filiale in modernstem Design eröffnet. 37 Mitarbeiter, zehn sind neue Arbeitsplätze, betreuen den 1.000 mgroßen Standort. Saskia Christandl, Marktmanagerin bei Billa in Großpetersdorf dazu: "Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden, die uns gezeigt haben, wie wichtig wir für sie in schwierigen Zeiten sind und das nicht nur im Verkauf oder an der Kasse, sondern auch dann, wenn es um ein offenes Ohr ging. Zurück kam sehr viel Wertschätzung."Durch die gute Erreichbarkeit der Filiale und Click&Collect wird der Standort ein wichtiger Nahversorger in der Region sein. Wie in allen Billa-Sortimenten kommt auch das Fleisch in Großpetersdorf ausschließlich aus Österreich.