In der Lagerhausstraße hat Billa eine neue Filiale in modernstem Design mit einer Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern eröffnet.

Dabei handelt es sich um die insgesamt sechste Filiale im Bezirk Steyr-Land. 20 Mitarbeiter fanden bei bei Billa einen neuen Arbeitsplatz. Ingeburg Gegenhuber, Marktmanagerin bei Billa in Sierning dazu: „Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden, die uns gezeigt haben, wie wichtig wir für sie in schwierigen Zeiten sind und das nicht nur im Verkauf oder an der Kasse, sondern auch dann, wenn es um ein offenes Ohr ging. Zurück kam sehr viel Wertschätzung.“Die neue Filiale punktet unter anderem durch gute Erreichbarkeit und durch die elektronische Preisauszeichnung, die den Kunden absolute Preissicherheit garantiert. Erreichbarkeit und durch die elektronische Preisauszeichnung, die den Kunden absolute Preissicherheit garantiert. Worauf sich Kunden an diesem Standort besonders freuen können, ist das Click & Collect Angebot, mit dem die Kunden beispielsweise online ihren Einkauf von zuhause aus oder aus dem Büro bestellen und später bequem abholen können – ohne mit dem Einkaufswagen durch die Filiale fahren oder sich an der Kasse anstellen zu müssen.