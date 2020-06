Rewe International: Neuer Penny in Graz

In der Straßganger Straße bietet der Diskonter ordentlich Platz für ein breit gefächertes Angebot.

Die steirische Landeshauptstadt ist um einen Nahversorger reicher: Anfang Juni eröffnete der neue Penny in der Straßganger Straße 149. Auf 680 mwerden rund 2.000 Artikel angeboten. Das Team umfasst 10 Köpfe - allesamt neue Arbeitsplätze - sowie eine Lehrstelle. Penny-Geschäftsführer Ralf Teschmit zu dem neuen Standort: "Wir sind stolz, dass wir ab sofort unsere KundInnen in einem weiteren Grazer Penny Markt mit Frische, Qualität und regionalen Produkten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis versorgen können. Mit unserem sorgfältig gewählten Sortiment für den täglichen Bedarf stellen wir mit einer Auswahl an knackigem Obst und Gemüse, mehrmals täglich frisch aufgebackenem Brot und Gebäck sowie zahlreichen regionalen Fleischprodukten in höchster Qualität sicher, dass unsere KundInnen genau das finden, was sie benötigen."Besonders an der Filiale ist, dass sie ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltige Bauweise ist. "Bei jedem neuen PENNY Markt setzen wir auf modernste Energieeffizienzmaßnahmen. Der Markt verfügt über ein eigenes Energiemonitoring-System, eine Wärmerückgewinnungsanlage und LED Beleuchtung. Die Stromversorgung selbst wird zu hundert Prozent durch Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt", so Teschmit.

Öffnungszeiten des Penny Markts in der Straßganger Straße 149, 8052 Graz:

Montag - Freitag: 7:40 bis 20 Uhr

Samstag: 7:40 bis 18 Uhr