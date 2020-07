An der Mitterndorfer Straße 6 hat eine neue Filiale eröffnet. Auf rund 400 Quadratmeter erstreckt sich die Welt von Beauty, Pflege und Homecare in neuer, ansprechender Atmosphäre.

Das Sortiment der neuen Filiale umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken wie bi good, Look by Bipa, Babywell, bi home und bi care. Außerdem finden die Kunden ein umfassendes Angebot an Düften, Kosmetik- und Pflegeprodukten sowie Wohnaccessoires und Haushaltsprodukten. Die neue Filiale bietet ein erweitertes Sortiment an Nahrungsergänzungsmittel wie etwa von tetesept, Fitnessprodukte von Marken wie Shape Republic oder Foodspring, Wund‐ und Heilprodukte von SOS und ein erweitertes Gesichtspflegesortiment mit Marken wie Hej!, M.Asam oder Feel Free.Die neue Filiale punktet mit sanften Farbtönen, Naturmaterialien und warmer Lichtgestaltung. Darüber hinaus zeigt sich Bipa auch bei dekorativer Kosmetik und Duft in einer rundum neu designten Marken‐Erlebniswelt, unter anderem mit der neuen Wow or Never Trendtheke, wo die neuesten Trendmarken im Bereich dekorative Kosmetik, für limitierte Zeit erhältlich sind.