Adeg Kaufmann Wolfgang Rein feierte die Wiedereröffnung seines Marktes in Ringelsdorf-Niederabsdorf.

Der Markt orientiert sich durch den modernen Komplettumbau noch stärker an den Wünschen seiner Kunden. Nach mehr als 30 Jahren Berufserfahrung ist Wolfgang Rein nicht nur Experte im Lebensmittelbereich: Der Niederösterreicher versorgt auch als langjähriger Getränkelieferant heimische Veranstaltungen und weiß deshalb genau, worauf es als Adeg Kaufmann ankommt. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriela geht er seit über 20 Jahren seiner Leidenschaft als selbstständiger Adeg Kaufmann nach. Besonders das Thema Kundenzufriedenheit wird dabei stets großgeschrieben.

„Mein Markt muss so sein, dass ich selbst hier gerne einkaufen gehen würde. Meine Kundinnen und Kunden sollen nicht nur kommen, weil wir in der Nähe sind, sondern weil sie bei uns am besten bedient werden und alle Vorteile genießen!“, betont Wolfgang Rein. Ganz nach diesem Motto möchte er seinen Kunden mit dem Umbau einen noch größeren Wohlfühlfaktor bieten. „Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir den kompletten Markt modernisiert. Hier spielt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle“, so der Adeg Kaufmann. Beleuchtung und Kühlung sind energiesparender, Müllvermeidung erfolgt durch elektronische Preisauszeichnung. Adeg Vorstand Jürgen Öllinger zeigt sich beeindruckt: „Es freut uns zu sehen, dass Herr Rein bereits seit über 20 Jahren Teil von Adeg ist. Mit dem Umbau kann er nun noch stärker auf die Wünsche seiner Kunden eingehen.“