Die Bipa Filiale in Sierning feiert mit neuer, ansprechender Atmosphäre, Beratung durch professionell geschultes Personal sowie nachhaltiger Energienutzung Eröffnung.

Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken. Kunden finden ein umfassendes Angebot an Düften, Kosmetik- und Pflegeprodukten über Wohnaccessoires bis hin zu Haushaltsprodukten. Die neue Filiale bietet ein erweitertes Sortiment an Nahrungsergänzungsmittel, Wund- und Heilprodukte und ein erweitertes Gesichtspflegesortiment.

"Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden in Sierning sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, freuen sich die Bipa Geschäftsführer Thomas Lichtblau, Michael Paterno und Markus Geyer unisono anlässlich der Eröffnung. In den Bipa Filialen erwartet die Kunden neben einer großen Produktvielfalt persönliche und professionelle Kundenbetreuung. „Mein Team und ich freuen uns darauf, unsere Kunden in der neuesten Bipa Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen“, so Shop Managerin Sabine Hofstadler. Ein bestens ausgebildetes Team sorgt mit kompetenter Beratung für ein unkompliziertes Einkaufserlebnis. Fünf Mitarbeiter stehen für alle Fragen und Anliegen bereit und kümmern sich persönlich um die Bedürfnisse der Kunden.

Bipa legt außerdem großen Wert auf Energieeffizienz und die konsequente Förderung von erneuerbaren,

klimaschonenden Energiequellen. Bipa bezieht ausschließlich Grünstrom aus österreichischer Wasserkraft.