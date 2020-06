Auf einer Verkaufsfläche von 680 Quadratmetern erledigen Penny Kunden in der modernisierten Filiale ihre Einkäufe bequem und können aus 2.000 Produkten wählen.

Am 18. Juni eröffnet die modernisierte Penny Filiale in Heinrichsbrunn 4b erneut für seine Kunden und übernimmt die Rolle als regionaler Nahversorger. Durch die Vergrößerungen der Verkaufs- und Lagerfläche sowie einer neuen Fassadengestaltung präsentiert sich der neue Penny Markt absolut kundenfreundlich. „Wir sind stolz, dass Penny ab jetzt Mauthausen mit noch mehr Frische, Qualität und regionalen Produkten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis versorgt. Mit unserem sorgfältig gewählten Sortiment für den täglichen Bedarf stellen wir mit einer Auswahl an knackigem Obst und Gemüse, mehrmals täglich frisch aufgebackenem Brot und Gebäck sowie zahlreichen regionalen Fleischprodukten in höchster Qualität sicher, dass unsere KundInnen genau das finden, was sie benötigen“, freut sich Penny Geschäftsführer Ralf Teschmit über den modernisierten Penny Markt.

In Zusammenarbeit mit der Initiative „Blühendes Österreich“ unterstützt der Penny Markt Mauthausen

lokale Projekte bei ihrem Engagement im Natur- und Biodiversitätsschutz mit dem Naturschutzpreis „Die

Brennnessel“.