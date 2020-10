Mit einem umfangreichen Sortiment auf größerer Verkaufsfläche feiert der Penny Markt in Graz Liebenau Wiedereröffnung.

Auf einer Verkaufsfläche von 630 Quadratmetern können die Kunden in der modernisierten Filiale in der Liebenauer Hauptstraße 139 aus rund 1.900 Produkten wählen. Zusätzlich vor Ort: Ein Fleischhauer, eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse sowie frisch gebackenes Brot zu 100 Prozent von österreichischen Bäckern. "Wir sind stolz, dass Penny ab jetzt Graz mit noch mehr Frische, Qualität und regionalen Produkten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis versorgt. Mit unserem sorgfältig gewählten Sortiment für den täglichen Bedarf stellen wir mit einer Auswahl an knackigem Obst und Gemüse, mehrmals täglich frisch aufgebackenem Brot und Gebäck sowie zahlreichen regionalen Fleischprodukten in höchster Qualität sicher, dass unsere Kunden genau das finden, was sie benötigen", freut sich Penny Geschäftsführer Ralf Teschmit über den modernisierten Penny Markt.

Auch im neuen Markt wird Nachhaltigkeit großgeschrieben: Daher wird die Filiale unter anderem ausschließlich mit Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Außerdem werden zehn Arbeitsplätze gesichert, inklusive einer Lehrstelle. "Mein Team und ich werden unsere Kunden weiterhin mit fachkundiger Beratung und tollen Penny Produkten aus der Region überzeugen", freut sich Marktmanager Daniel Krebs auf das Arbeiten in der modernisierten Filiale.