Im rundum erneuerten Penny Markt wird Nachhaltigkeit groß geschrieben.

Auf einer Verkaufsfläche von 735 Quadratmetern können Kunden nun im renovierten Penny Markt in der Wiener Straße 25-27 in Stegersbach aus rund 1.900 Produkten zu Diskont-Preisen wählen und den individuellen Service des Fleischhauers genießen. Durch die Vergrößerung des Verkaufsraums, der Neuerrichtung sämtlicher Nebenräume sowie der Umstellung auf Beheizung durch Wärmerückgewinnung präsentiert sich der neue Penny Markt in einem modernisierten Design. Außerdem werden zwölf neue Arbeitsplätze sowie eine Lehrstelle geschaffen.