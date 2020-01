Am 19. März 2020 soll das modernste Einkaufszentrum Sloweniens in Šiška/Ljubljana eröffnet werden.

Mit Aleja wird im nördlichsten Stadtteil Šiškas in Kürze ein multifunktionaler Treffpunkt fertiggestellt. Auf einer Fläche von 32.000 Quadratmetern finden 80 Mieter mit Schwerpunkt auf Shopping, Gastronomie und Freizeit Platz. Rund 150 Millionen Euro wurden dabei in das Projekt investiert. Damit ist Aleja eines der größten Projektentwicklungen und -investments der vergangenen Jahre im slowenischen Handel."Wir freuen uns sehr darauf, das neueste Shopping-Center der SES in Ljubljana und somit unser fünftes Center in Slowenien zu eröffnen. Das Konzept von ALEJA trifft den Puls der Zeit und ist auf die Bedürfnisse am Standort ausgerichtet. Das Center wird zum neuen Treffpunkt der Stadt", zeigt sich Marcus Wild, CEO von SES Spar European Shopping Centers überzeugt.