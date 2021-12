Jörg Bernert (Vertriebsleiter Spar Einzelhandel), Christian Hollinger (Regionalleiter WKO Ennstal), Bürgermeister Franz Danklmaier, Bernhard Kitzer mit Frau Karin Kitzer-Puntigam (Spar Kaufleute in Aich), Pfarrer Gerhard Krömer und Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland).

Nach einer achtwöchigen Umbauphase eröffnet der frühere Spar-Markt Kitzer als Eurospar neu.

Seit 21 Jahren gehört der Spar in Aich-Assach zu einem Fixpunkt im steirischen Ort. Seit 2005 wird der Markt von Bernhard Kitzer als selbstständigem Kaufmann betrieben. "Die Kundinnen und Kunden schätzen ihren Nahversorger – jetzt war es Zeit für eine Modernisierung und Vergrößerung", sagt Kitzer. Gesagt, getan: Nach acht Wochen Schließzeit öffnete der Markt nun als Eurospar am 16. Dezember 2021 seine Pforten. Die Filiale wurde komplett modernisiert, auf 1.000 m2 vergrößert und ist ab sofort Teil der Eurospar-Familie. Kunden erwartet nun ein großer Frischebereich und ein vielfältiges Non-Food-Sortiment, darunter Pfannen, Küchengeräte, Toaster, Mixer und Haartrockner, sowie darüber hinaus eine noch höhere Auswahl an regionalen Produkten. 90 Gratis-Parkplätze und zusätzliche Services wie Post, Lotto/Toto und Tabak runden das Angebot ab.