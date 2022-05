Alles neu in Innsbruck Campagne, Radetzkystraße 43: Marktleiterin Sandra Schweppe freut sich gemeinsam mit ihrem gesamten Team über den neuen Spar-Supermarkt in der Reichenau.

Ein Spar-Markt eröffnete im neuen Stadtteil Campagne-Reichenau in Innsbruck. Auf 600m2 liegt der Fokus auf frischen und feinen Lebensmitteln und Spezialitäten.

Ein neuer Spar-Supermarkt inmitten eines neuen Stadtteils in Innsbruck: Campagne-Reichenau dient als Standort für ein 20-Mitarbeiter starkes und 600m2 großes Spar-Outlet. Im Erdgeschoß eines neuen Wohnhauses lockt die Filiale mit frischen Lebensmitteln und feinen Spezialitäten, auch aus der Region. Köstliche Weine in einer extragroßen Weinabteilung, frischer Fisch in Selbstbedienung und Tann-Frischfleisch zu 100 Prozent aus Österreich warten auf die Kundschaft. Dazu kommt eine Auswahl an "Hot-to-go"-Produkten wie knusprige Grillhendln, Sushi, Coffee-to-go sowie eine Orangen-Presse zum Selber-Saft-Machen. Ein weiteres Extra der Filiale: ein Partyservice mit Party-Brezen und Feinkostplatten zum Bestellen. Regionalität schreibt der Lebensmittelhändler groß: So liefert die Bäckerei Wachtler aus dem angrenzenden Neu-Rum täglich frisch Brot und Gebäck-Köstlichkeiten. Auch diese Filiale setzt auf Eigenmarken: Das Angebot geht von preisgünstigen S-Budget-Produkten über die Spar Natur*pur Bio-Produkte bis hin zu besonderen Spezialitäten von Spar Premium.